Москва, 4 сентября, 2019, 16:25 — ИА Регнум. Правительство РФ поручило Минкомсвязи совместно с Федеральной антимонопольной службой и ФСБ разработать предложения по нормативной базе для легализации технологии виртуальных сим-карт (eSIM), сообщает 4 сентября газета «КоммерсантЪ».

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Вице-премьер РФ Максим Акимов дал соответствующее поручение, обязав министерство до 15 января 2020 года подготовить предложения. Совместную работу с Минкомсвязи будут вести ФАС, ФСБ, операторы связи и экспертное сообщество.

eSIM позволяет отказаться от традиционной сим-карты, вместо неё применяется специальный чип в самом устройстве, например, смартфоне. В таком случае абонент может подключаться к сетям разных операторов. Технология также позволяет независимо подключать к сети «умные часы», пока в РФ такое можно сделать только в связке со смартфоном.

Ранее Институт исследований интернета (ИИИ) представил доклад, где говорилось, что технологии eSIM в нынешней конфигурации может угрожать безопасности отечественных абонентов. К примеру, компания Gemalto — актив международной военно-промышленной группы Thales. Поэтому хранение абонентских данных в ее базах за рубежом может и должно вызвать озабоченность у российских служб безопасности. В ФСБ также опасаются, что на устройства с eSim окажется трудно устанавливать отечественное криптографическое оборудование.

Для обеспечения безопасности в докладе предложено обязать производителей устройств с eSIM, а также владельцев платформ для удаленной идентификации абонентов размещать серверы для абонентских профилей и криптографических ключей в России.

Четвёрка федеральных операторов связи относится к идее с определённым скептицизмом. Так, в «МегаФоне» считают, что внедрению eSIM в России должно предшествовать решение организационных, правовых и технических проблем. В Tele2 и «Вымпелкоме» озабочены возможностью и законодательной базой дистанционного подключения абонентов на базе eSIM. В МТС отмечают проблему правил смены профиля для переноса номера и вопрос ввоза сертифицированных устройств.