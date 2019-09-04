Чебоксары, 4 сентября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии прошли очередные антитеррористические учения. В них приняли участие около 800 человек и более 100 единиц техники, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ по республике.

Пресс-служба УФСБ по Чувашии Антитеррористические учения

Тактико-специальное учение проведено оперативным штабом в Чувашии под руководством начальника УФСБ Игоря Кобыляченко.

«Цель — выявление проблемных вопросов, которые могут возникнуть при выполнении задач в ходе проведения контртеррористической операции (КТО) и выработки мер по их решению», — говорят в ведомстве.

Пресс-служба УФСБ по Чувашии Оперативный штаб

Так, было отработано междведомственное взаимодействие при розыске террористов, организации и проведении КТО в лесу, нейтрализации и ликвидации вооруженных террористов. В КТО приняли участие представители всех силовых структур — всего около 800 человек. Также было задействовано свыше 100 единиц техники, в том числе боевой вертолёт.

Где именно проходили учения, не сообщается.

Пресс-служба УФСБ по Чувашии В КТО участвовали около 800 представителей силовых структур

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года завершающий этап антитеррористических учений прошёл на одном из стадионов Чебоксар, который был оцеплен сотрудниками правоохранительных структур. Целью стало пресечение условного террористического акта на объекте массового пребывания людей.