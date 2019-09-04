Симферополь, 4 сентября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Братья Всеволод и Константин Синицины стали участниками форума «Таврида АРТ», и получили грант на развитие своего проекта «Молчите громче». О своих впечтелениях от форума и фестиваля браться рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Пресс-служба Всероссийского образовательного форума «Таврида» Коллаж братьев Синициных

Как Вы стали участниками фестиваля «Таврида-АРТ»?

Мы занимаемся созданием аудио-визуальных работ уже порядка 6 лет в рамках своей студии CINICA и изначально, в мае, нас позвали как экспертов курировать создание инсталляции с ребятами из разных городов на форуме «Таврида 5.0». Там же мы решили, что в августе поедем на фестиваль как участники, чтобы посмотреть на все с другой стороны и принять участие в конкурсе на получение гранта на наш собственный проект.

Поделитесь своими впечатлениями от форума и фестиваля…

Сама идея такого форума и фестиваля кажется нам привлекательной с той точки зрения, что в России есть огромное количество ребят, которым зачастую не хватает пространства и возможности как-то себя проявить и получить концентрированно новый опыт. На форуме у них есть такая возможность, и это крайне важно.

В чем состоит представленный Вами проект? Смогли ли Вы получить грант на его реализацию?

Наш проект «Молчите громче» представляет собой документальный киноальманах о современных художниках России. И да, нам удалось получить грант. В рамках проекта мы хотим развивать идею децентрализации искусства и формировать визуальную карту страны, на что сегодня направлены многие культурные институции. Глобально проект запустится в октябре этого года. Вся актуальная информации скоро появится здесь и будет пополняться по мере развития истории.

Вы работаете самостоятельно, или Вам помогают местные НКО, волонтеры, представители власти?

Проект предполагает вовлеченность очень большого количество людей, структур и институций, насколько сейчас мы можем себе это представлять. Мы с братом в данном случае выступаем как режиссеры, и нам важно привлечь как можно больше людей и мнений, которые сделают историю целостной и честной. На данном этапе нам оказывают огромную поддержку кураторы и сотрудники Музея современного искусства «Гараж». Обо всем об этом мы также начнем рассказывать в октябре.

Как Вы намерены развивать свой проект?

По мере того, как начнутся первые выезды в города к художникам и первые съемочные дни, мы будем формировать внутри себя более точный масштаб истории, которую придумали. Сейчас нам важно выбрать 20 художников из 9 городов, истории которых лягут в основу первого большого фильма, серии короткометражных и всего проекта в целом. И рассказать о них как можно большему количеству людей. Нам очень важно, чтобы проект не закончился через год, а пополнялся и развивался соразмерно с теми откровениями, которые мы будет делать по пути.