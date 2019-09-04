Туман в Омске «скорректировал» работу аэропорта
Омск, 4 сентября, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Омск утром 4 сентября окутал плотный туман, внеся коррективы в работу местного аэропорта.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Омский аэропорт
Был задержан ряд рейсов — как на прилёт, так и на вылет. Пассажирам пришлось ждать.
В частности, как сообщает «Омск-информ», не прибыли вовремя два утренних рейса из Москвы, а также был задержан чартерный рейс Анталья — Омск — Новосибирск.
Как уже сообщало ИА REGNUM, жителей Омской области предупредили о том, что местами по региону с 4 по 6 сентября ожидаются заморозки в приземном слое от нуля до минус пяти градусов.
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