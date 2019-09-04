Москва, 4 сентября, 2019, 12:13 — ИА Регнум. В очистке территории Новой Москвы участвовало около 10 тысяч человек, а вывоз мусора был сравним с войсковой операцией. Об этом 4 сентября заявил мэр Сергей Собянин на встрече с местными жителями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин с местными жителями

Во время общения с мэром местные жители пожаловались на нехватку мест отдыха. В частности, детских площадок. В ответ Собянин пообещал выполнить эту просьбу и рассказал про благоустройство Новой Москвы.

«Конечно, когда мы входили на территорию Новой Москвы и вывозили мусор — это была настоящая войсковая операция. Здесь было около 10 тысяч человек, только для того чтобы просто прибрать. Сейчас постепенно территорию расчищаем, создаём парковые территории, обязательно сделаем площадки для детского отдыха», — сказал Собянин.