Рим, 4 сентября, 2019, 12:08 — ИА Регнум. В интернете появились изображения гибридного 1000-сильного гиперкара Lamborghini Sian. Об этом сообщается на портале 32cars.ru.

Motor1 Lamborghini Sian

Эта модель станет первым гибридом в линейке автомобилей итальянского производителя, так как ранее компания Lamborghini выпускала машины только с бензиновыми движками.

Стоит отметить, что суперкар получит экстерьер схожий с дизайном концептуальной модели Terzo Millennio.

В качестве силового агрегата у гиперкара установлен 6,5-литровый двигатель и электромотор. Их общая мощность составляет порядка 1 000 «лошадей».

Покажут гибрид на Франкфуртском автомобильном салоне в сентябре.

Напомним, с января по июль 2019 года больше всего автомобилей бренда Lamborghini в России было продано в Москве. За семь месяцев в столице было куплено 41 авто итальянской компании. Это составляет 47% от общего объема реализованных в России Lamborghini.

Читайте также: Lamborghini показала тизер своей новой модели