Владивосток, 4 сентября, 2019, 12:00 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял приглашение президента РФ Владимира Путина на празднование Дня Победы в Москве 9 мая в 2020 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru Нарендра Моди и Владимир Путин

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О том, что главный гость юбилейного Восточного экономического форума приедет 9 мая в Москву на празднование Дня Победы, в ходе совместного заявления прессе по результатам двусторонних переговоров сообщил Владимир Путин.

Лидеры обоих государств подчеркнули плодотворные и взаимовыгодные отношения между Индией и Россией.

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Как сообщало ИА REGNUM, Нарендра Моди стал главным гостем юбилейного Восточного экономического форума во Владивостоке. Премьер-министр Индии и президент РФ встретились 4 сентября на берегу Японского моря и отправились на катере в Большой Камень на судоверфь «Звезда».

По результатам переговоров был подписан пакет соглашений между ведомствами и корпорациями двух стран.