Москва, 4 сентября, 2019, 11:59 — ИА Регнум. При строительстве и благоустройстве Новой Москвы власти стараются избегать ошибок, допущенных в «старой» части столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при запуске первого участка новой поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Остановка на участке новой поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе

Собянин отметил, что с 2012 года в Новой Москве было построено около 200 километров дорог. Кроме того, построена новая линия метро, строится ещё одна. Мэр Москвы заявил, что подобные инфраструктурные проекты реализуются с конкретной целью.

«Казалось бы, зачем такие усилия, можно было бы сделать все это попозже. Но москвичи хорошо знают как это: когда застроены целые жилые районы, а потом туда строятся новые развязки, метро, дороги и так далее — это вечная жизнь на стройке. Мы стараемся в Новой Москве избежать этих ошибок и проблем и заранее развиваем транспортную инфраструктуру и общественный транспорт, чтобы эта территория была подготовлена для развития. Поэтому очень важно заранее прокладывать такие магистрали», — отметил мэр.