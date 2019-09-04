Исламабад, 4 сентября, 2019, 13:19 — ИА Регнум. 3 сентября министерство иностранных дел Пакистана заявило, что Исламабад не менял своей ядерной доктрины.

Bjoern Schwarz Ядерная программа

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, в сообщении на своей странице в социальной сети «Твиттер» официальный представитель МИД Пакистана Мухаммад Фейсал заявил, что нельзя допустить роста напряженности между двумя ядерными державами — Индией и Пакистаном. По словам официального представителя МИД Пакистана, миролюбивую позицию премьер-министра Имрана Хана следует рассматривать «со всей серьезностью», так как он стремится избежать войны с Нью-Дели.

Новый виток напряженности между Индией и Пакистаном вызван политическим кризисом в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир. После внесения поправок в конституцию Индии штат был лишен своего особого статуса и разделен на две союзные территории — Джамму и Кашмир и Ладакх.