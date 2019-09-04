Ярославль, 4 сентября, 2019, 11:55 — ИА Регнум. В Ярославле названы составы рабочих групп, которые займутся разработкой социально-экономической стратегии развития Ярославля до 2030 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Темур Абдуллаев Ярославль

О разработке стратегии ранее объявил мэр города Владимир Волков. В конце августа утверждены экспертные группы по разным направлениям, их руководители и состав. Группу «Общественный транспорт» возглавил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Сергей Волканевский, группу «Городские дороги» — директор института инженеров строительства и транспорта ЯГТУ Алексей Игнатьев, группу «Социальная политика» — директор Музея истории города Ярославля, в прошлом и.о. мэра Ярославля Александр Нечаев, группу «Муниципальная экономика, промышленность, инвестиции» — доцент ЯрГУ Александр Прохоров, группу «Туризм и историческое наследие» — гендиректор группы компаний «Волга групп» Юлия Скороходова, группу «Развитие институтов гражданского общества» — председатель общественной палаты Ярославля Александр Федоров, группу «Благоустройство и комфортная среда» — главный архитектор Ярославля Артём Цымбалов. Куратором экспертных групп стал известный ярославский социолог Евгений Голубев.

В состав каждой группы входит 10−20 человек. Среди них есть общественники, руководители предприятий, деятели культуры, преподаватели вузов, а также муниципальные и областные чиновники, представители федеральных органов власти. Сейчас прошли первые встречи экспертных групп, у участников появились первые идеи. Так модератор группы «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев считает, что городу нужны новые решения по организации дорожного движения.

«Есть предложение сузить полосы для движения на некоторых городских магистралях, например, на Ленинградском проспекте. ГОСТ предполагает вилку, в Ярославле обычно используется максимальная ширина полос. Если полосы будут уже, водители будут аккуратнее, уменьшится количество ДТП. Есть предложения организовать на некоторых перекрестках круговое движение. Есть идея снизить уровень шума от городских дорог, для этого можно установить шумовые экраны, например, на Добрынинском мосту. Ряд идей предлагают финансовые вливания, другие, например, по разметке, не требуют их. Разметка все равно обновляется каждый год. Мы сформируем свои предложения, потом их изучит ГИБДД. В любом случае, нужен документ, который определит, как город будет развиваться. Меня всегда удивляло, что его нет», рассказал корреспонденту ИА REGNUM Темур Абдуллаев.

Участники других групп пока более осторожны с конкретными предложениями. Они говорят, что сначала нужно определиться с целями развития, а уже потом побирать инструменты для их реализации.

«Надо принимать решение, куда город будет двигаться, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заведующий кафедрой регионоведения и туризма ЯрГУ Андрей Данилов, эксперт группы «Туризм и историческое наследие». — На мой взгляд, нам не нужно формальное увеличение количество туристов. Нужно задуматься о том, как сделать отдых более качественным, чтобы туристы оставляли здесь деньги. Нужно задуматься о равномерном распределении турпотока по сезонам. Нужно, чтобы отдыхать к нам ехали не только жители Москвы и Подмосковья, но и других регионов России».

Экспертные группы разработают свои предложения до конца октября. Они лягут в основу новой стратегии социально-экономического развития Ярославля.