Москва, 4 сентября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Новой Москве начала работать новая дорога от Калужского шоссе до населённого пункта Яковлево, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Новая дорога от Калужского шоссе до населённого пункта Яковлево

Дорогу, которая является первым участком новой поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе, 4 августа открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Новая дорога — это только часть большого проекта соединения Калужки и Варшавки и соединения двух важнейших транспортных коммуникаций — метро и МЦД. Важно, что здесь уже в нормальном виде пойдёт общественный транспорт», — сказал он.

Отметим, что согласно материалам пресс-службы столичной мэрии, всего в рамках проекта было построено 5,5 километров дорог, а также съезды к населённым пунктам Яковлево, Пыхчево, Поливаново и Черепово, СНТ «Лесное-Ватутинки» и «Таксатор», ПКУН «Ватутинки». Построенная дорога имеет по две полосы движения в каждом направлении.