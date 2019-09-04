Собянин открыл первый участок связки Калужского и Варшавского шоссе
Москва, 4 сентября, 2019, 11:52 — ИА Регнум. В Новой Москве начала работать новая дорога от Калужского шоссе до населённого пункта Яковлево, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дорогу, которая является первым участком новой поперечной связки между Калужским и Варшавским шоссе, 4 августа открыл мэр Москвы Сергей Собянин.
«Новая дорога — это только часть большого проекта соединения Калужки и Варшавки и соединения двух важнейших транспортных коммуникаций — метро и МЦД. Важно, что здесь уже в нормальном виде пойдёт общественный транспорт», — сказал он.
Отметим, что согласно материалам пресс-службы столичной мэрии, всего в рамках проекта было построено 5,5 километров дорог, а также съезды к населённым пунктам Яковлево, Пыхчево, Поливаново и Черепово, СНТ «Лесное-Ватутинки» и «Таксатор», ПКУН «Ватутинки». Построенная дорога имеет по две полосы движения в каждом направлении.