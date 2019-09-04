Канберра, 4 сентября, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Загрязненный воздух повышает риск развития деменции у пожилых людей, выяснили австралийские ученые. Статья с результатами их исследования опубликована в номере журнала Journal of Alzheimer's Disease в среду, 4 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Согласно данным исследования, деменция прогрессировала у пожилых людей, подвергавшихся воздействию в течение длительного периода времени двух загрязнителей воздуха — тонкодисперсных частиц PM2.5 (частицы вещества диаметром 2.5 мкм и менее; составляют большую часть пыли и попадают глубоко в легкие) и оксида азота, которые встречаются во всех городах по всему миру.

Одна из соавторов статьи, Рут Питерс, отмечает, что практически невозможно уменьшить воздействие загрязнителей воздуха, если люди живут там, где уровень загрязнения высок.

«Это вызывает озабоченность, поскольку, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 91% населения мира проживает в местах, где качество воздуха превышает установленные ВОЗ пределы, — сказала Питерс. — Это исследование показывает, что государственное регулирование, которое уменьшает … загрязнение воздуха, имеет огромный потенциал для сохранения здоровья и извлечения экономической выгоды».

Ученые отмечают, что загрязнители воздуха могут вызвать воспалительные процессы в организме и риск инсульта, что увеличивает вероятность развития деменции. Деменция является второй основной причиной смертности среди австралийцев; этим заболеванием страдают 450 000 человек.

Исследование, помимо Австралии, проводилось среди людей, проживающих в Канаде, Швеции, Тайване, Соединенном Королевстве и Соединенных Штатах.