Владивосток, 4 сентября, 2019, 11:44 — ИА Регнум. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин после переговоров на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке сделали совместное заявления для прессы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Индия является одним из ключевых партнёров России», — сказал Владимир Путин.

В ходе переговоров лидеры двух государств наметили конкретные задачи на перспективу. По результатам проведенных переговоров был подписан пакет межведомственных и корпоративных соглашений.

Владимир Путин отметил, что двусторонний оборот между Россией и Индией за прошлый год составил 11 млрд долларов.

Одной из главных задач, которую обозначил президент РФ в планах дальнейшего развития отношений между Россией и Индией, является устранение барьеров в инвестиционной сфере.

«Мы с господином Моди поддерживаем тесные контакты. Наши переговоры всегда проходят в дружеской атмосфере», — подчеркнул Владимир Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Индии Нарендра Моди стал главным гостем юбилейного Восточного экономического во Владивостоке. 4 сентября Моди и Путин вместе посетили судостроительный завод «Звезда» в Большом Камне.

Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии на празднование Дня Победы в Москву в 2020 году и Нарендра Моди принял это приглашение.