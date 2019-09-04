Ереван, 4 сентября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Сегодня, 4 сентября, во второй половине дня Конституционный суд (КС) огласит решение о том, признает ли он антиконституционными две указанные в заявлении второго президента Армении Роберта Кочаряна статьи Уголовно-процессуального кодекса или нет.

Photolure Роберт Кочарян в зале суда

Ключевой обвиняемый по делу «1 марта» Роберт Кочарян несколько месяцев назад обратился в КС, потребовав выяснить, могут ли две статьи Уголовно-процессуального кодекса, связанные с мерой пресечения и уголовным преследованием, быть применены в отношении президента страны. Адвокаты Кочаряна, по сути, утверждают, что обладающий неприкосновенностью президент за вытекающие из его полномочий действия не может подвергаться уголовному преследованию и тем более быть арестованным.

Решением председателя КС, заявление рассматривается с использованием письменной процедуры.

Адвокат бывшего президента Армении, обвиняемого в свержении конституционного строя и получении взятки в особо крупных размерах, Айк Алумян подчеркнул, что они пока не могут точно сказать, что последует за решением Конституционного суда, это будет зависеть от всего содержания решения. Алумян отметил, что если Конституционный суд примет все их аргументы, то уголовное преследование в отношении Кочаряна будет прекращено.

Стороной-ответчиком по данному вопросу выступает Национальное собрание, которое приняло Уголовно-процессуальный кодекс. Адвокат Кочаряна Арам Вардеванян сказал, что парламент уже представил свою позицию. Позицию представило также правительство.

На вопрос, совпадают ли эти две позиции, Вардеванян ответил: «Отличаются».

В зале заседаний КС сегодня собрались адвокаты Кочаряна, его сторонники и оппоненты, а также его младший сын Левон Кочарян. Он подчеркнул, что от высокого суда ожидает правосудия.