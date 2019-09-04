Вашингтон, 4 сентября, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Потоковый сервис Netflix заявил о начале работы над новым политическим сериалом, в основу которого ляжет история предвыборной кампании Хилари Клинтон в рамках президентской гонки 2016 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Хилари Клинтон

По сообщению новостной службы BBC, для написания сценария будет использована глава из книги «В погоне за Хилари» журналистки Эми Чозик, которая освещала предвыборное противостояние в New York Times.

Netflix получил право экранизации книги в результате победы в тендере. Рабочее название картины «Девочки в автобусе» является перефразированным названием книги «Мальчики в автобусе», выпущенной в 1972 году и описывающей президентскую кампанию того же года. Исполнительными продюсерами выступят Эми Чозик и Джули Плек.