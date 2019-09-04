Ереван, 4 сентября, 2019, 11:38 — ИА Регнум. Правительство Армении должно больше уделять внимание вопросу социальной защищенности спасателей и гарантии сотрудников МЧС. Об этом 4 сентября заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян во время торжественного мероприятия в честь Дня сотрудника МЧС.

Parliament.am Никол Пашинян

Глава правительства отметил большой вклад спасателей и пожарных в ликвидацию пожаров и происшествий на территории всей республики. Пашинян также уделил внимание климатическим изменениям.

По его мнению, Армения оказалась перед новыми вызовами, и в центре постоянного внимания правительства должны быть вопросы эффективного управления этими вызовами.

Напомним, 4 сентября в Армении отмечают День спасателя. Соответствующее решение правительства было принято в 2008 году. Праздник был учрежден для того, чтобы почтить память спасателей, погибших при исполнении обязанностей и отметить важность профессии.

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