Париж, 4 сентября, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Французская автокомпания сделала рестайлинг Renault Megane RS третьего поколения. Об этом сообщается на портале Глас.ру.

Carscoops Renault Megane RS

По информации портала, авто уже проходит испытания.

У новинки будут иные передние и задние фонари. Так, внутреннее строение задних фонарей приобретёт более современный внешний вид. Передние фары сохранят форму, но получат новую световую структуру.

Ещё автопроизводитель оснастил автомобиль двухцветными легкосплавными дисками. Больше изменений в экстерьере Renault Megane RS не будет.

Предполагается, что в салоне обновлённого автомобиля при отделке будут использоваться более качественные материалы. Новинку оснастят новой мультимедийной системой R-Link и более современным пакетом помощи для водителя.

Под капотом Megane RS останется прежний четырехцилиндровый бензиновый мотор объёмом 1,8 л. с турбонаддувом и максимальной мощностью 280 «лошадей» для базовой модели и 300 л. с. для версий Trophy и Trophy-R. Агрегатироваться движки будут с 6-скоростной «механикой» и трансмиссией с двойным сцеплением EDC.

Напомним, лидером продаж среди моделей автокомпании Renault по итогам июля 2019 года в России стал купе-кроссовер Arkana. За месяц было продано 1637 единиц.

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