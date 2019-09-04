Цхинвал, 4 сентября, 2019, 11:26 — ИА Регнум. Южная Осетия почтила память жертв бесланской трагедии многотысячной траурной акцией на Соборной площади в Цхинвале и панихидами во всех храмах республики, передает 3 сентября ТАСС.

Denis Abramov Место трагедии: спортивный зал бесланской школы №1

Акция памяти началась 3 сентября на Соборной пощади Цхинвала в 13:15. Именно в это время 15 лет назад в бесланской школе прогремел первый взрыв. На выстланное вдоль площади длинное белое полотно люди возлагали красные цветы. Организатор мероприятия, министр культуры Южной Осетии Жанна Зассеева пояснила, что белое полотно и красные цветы — это символ того, что 15 лет назад сентябрь плакал кровавыми слезами. Вахта памяти на Соборной площади длилась до утра 4 сентября.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, делегация Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым 3 сентября присутствовала на траурных мероприятиях в городе Беслане. В состав югоосетинской делегации вошли представители правительства, парламента.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказалось более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из которых 186 — дети. Инвалидами стали 126 человек, в том числе 70 детей.