Нью-Дели, 4 сентября, 2019, 11:43 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании БорисДжонсон заявил общественности, что во время встречи с премьер-министром Индии НарендройМоди в рамках саммита G7 в Биарицце стороны обсуждали вопрос «большого» соглашения о создании зоны свободной торговли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис

На вопрос от депутата в Палате общин от Консервативной партии индийского происхождения ШайлешаВары премьер-министр ответил, что провел «чрезвычайно хороший разговор» со своим визави НарендройМоди.

По информации индийского новостного агентства Джагран, политик высказался об основных аспектах сотрудничества между странами. «Мы договорили укреплять сотрудничество в сфере безопасности, где, разумеется, Великобритания и Индия стоят плечом к плечу в борьбе с терроризмом», — отметил он.

«Помимо этого, важным аспектом является и военное сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где у нас много общих интересов», — добавил политик.