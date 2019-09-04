Санкт-Петербург, 4 сентября, 2019, 11:21 — ИА Регнум. В размышлениях министров о возможном переходе к четырехдневной рабочей неделе немного смысла, потому что регулировать таким образом деятельность во множестве отраслей экономики, прежде всего в сфере услуг, невозможно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 4 сентября, глава консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский, комментируя высказывания министра экономического развития Максима Орешкина.

Юрий Пименов. Работницы Уралмаша на заводе. 1934

Как сообщалось ранее, Орешкин в интервью ТАСС сказал, что о переходе к четырехдневной рабочей неделе можно будет всерьез говорить только после заметного повышения производительности труда и уровня благосостояния населения. Ранее вопрос о переходе на сокращенную рабочую неделю несколько раз затрагивал в своих выступлениях и премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Трудно сказать, почему наши министры вдруг так заинтересовались этой темой. Возможно, кто-то кого-то убедил, что переход к четырехдневной рабочей неделе был бы полезен из экономических или социальных соображений.

Но к реальности это имеет мало отношения. Современная экономика развивается за счет роста сферы услуг, а там об общей четырехдневной неделе говорить бессмысленно. Как могут «повысить производительность труда» и сократить рабочую неделю работники кафе, таксисты или сотрудники любого другого непрерывного производства? Пассажира нельзя перевезти заранее.

Нет никакого смысла в этой инициативе и для некоторых бюджетных отраслей. Как могут перейти на четырехдневную неделю учителя или врачи?

Какое бы решение там ни было принято, все равно огромное количество людей будут работать в совсем другом режиме, потому что так устроена реальная экономика. И для некоторых уместен, скажем, режим работы «два через два» — а это даже меньше, чем четырехдневная неделя. Но для других — нет.

Проблема состоит в том, что многие из людей, принимающих решения, не знают реальной экономики и живут в своем мире, где с понедельника по пятницу ходят на работу, а в субботу и воскресенье все закрыто. В реальном мире так давно уже никто не работает, но они об этом не догадываются», — отметил Александр Батушанский.