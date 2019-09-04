Троицкое, Алтайский край, 4 сентября, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Беспечность жительницы районного центра Троицкое в Алтайском крае, которая отправилась в лес за грибами и не взяла с собой средств связи, подняла на ноги десятки спасателей и волонтёров. Подробности спасательной операции, завершившейся сегодня, 4 сентября, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

ГУ МЧС по Алтайскому краю Алтайские спасатели

Родственники сообщили о пропаже 58-летней женщины вечером, 3 сентября. На её поиски были направлены около 40 человек (в том числе кинолог с собакой), которые, выстроившись шеренгой, с фонариками начали прочесывать лес, но на крики никто не отвечал. К тому же выяснилось, что отправившись в лес, женщина не взяла с собой сотовый телефон, его наличие могло облегчить ее поиски.

По словам начальника 31 пожарно-спасательной части Евгения Циммермана, поисково-спасательная операция не прекращались и утром, 4 сентября, до тех пор пока по радиостанции прозвучал сигнал о том, что потерявшаяся женщина уже дома.

«Здоровью женщины ничто не угрожает», — отметили спасатели.

Напомним, с наступлением грибного сезона в Алтайском крае теряются десятки любителей «тихой» охоты, но, как правило, всех находят.

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