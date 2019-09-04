Берлин, 4 сентября, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Заявление представителей Deutsche Welle — это проявление наглости, и эту компанию нужно не уговаривать, а создать для нее максимально непростой режим работы в России, отметил обозреватель ИА REGNUMМихаил Демурин в среду, 4 сентября, комментируя заявление руководителей немецкого издания.

Иван Шилов ИА REGNUM СМИ Германии

Как сообщалось ранее, Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России. В письме, направленном в Госдуму, сказано, что Deutsche Welle подотчетно немецким надзорным органам, и ее руководство не видит правовой возможности участвовать в таком заседании. Также Deutsche Welle пригласила руководителя комиссии Госдумы приехать в Германию для «детального обсуждения».

«Знаем, что вы не посмеете нас наказать, — в этом, на мой взгляд, состоит суть позиции, занятой руководством Deutsche Welle. «Deutsche Welle подотчетно немецким надзорным органам, поэтому руководство медиакорпорации не видит правовой возможности участвовать в заседании комиссии Госдумы», — пишут немцы в ответе на приглашение на слушания в Государственной думе России. Более того, они нашего депутата приглашают к себе на разговор! Это, конечно, наглость.

Такая позиция увещеваниями не лечится. Необходимо ясно продемонстрировать и самой Deutsche Welle, и их покровителям в правительстве ФРГ, что те представители данного издания, которые работают в России, находятся в российском правовом поле, что никакой экстерриториальности у них не будет.

Для начала, думаю, следовало бы создать для Deutsche Welle максимальные сложности в работе в России — по аналогии с теми сложностями, которые в Западной Европе созданы для работы российского телеканала RT и агентства Sputnik. Если это не вразумит, то вообще закрыть представительство Deutsche Welle в России», — отметил Михаил Демурин.