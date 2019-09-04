Тегеран, 4 сентября, 2019, 17:52 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Иран запланировал и готов реализовать третий шаг по отказу от своих обязательств по «ядерной сделке» в случае, если европейские страны не проявят волю к сохранению СВПД или не найдут возможностей для того, чтобы свое стремление к спасению «ядерной сделки» реализовать. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Чиновник отметил, что в течение трех последних дней министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф дважды посетил Париж. Это свидетельствуют о том, что Иран твердо намерен предпринять все шаги для «спасения» СВПД, однако будущее соглашения все же зависит от европейских партнеров.

Аббас Мусави предупредил, что третий частичный отказ от обязательств по СВПД приведет к большим последствиям, чем первый и второй.