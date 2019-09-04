Владимир, 4 сентября, 2019, 11:05 — ИА Регнум. Во время рейдов сотрудники правоохранительных органов во Владимире задержали 200 мигрантов из стран Туркестана, в том числе 80 граждан Таджикистана. Об этом 4 сентября заявил пресс-секретарь представительства министерства труда республики в России Иброхим Ахмад, сообщает 4 сентября агентство Asia-Plus.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

По его словам, граждане Таджикистана задержаны за нарушение законодательства о пребывании на территории России. Ахмад добавил, что таджиская диаспора во Владимирской области оказывает помощь задержанным мигрантам.

Представитель министерства добавил, что если граждане республики действительно работали нелегально, то им грозит депортация.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2019 года из Таджикистана выехали 300 тыс. трудовых мигрантов, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2018 года.