Гонконг, Китай, 4 сентября, 2019, 11:00 — ИА Регнум. Уже сегодня, 4 сентября, во второй половине дня, глава администрации Гонконга Кэрри Лам может сделать официальное заявление о полном и окончательном отзыве законопроекта об экстрадиции, который стал поводом для начала массовых беспорядков в Гонконге, продолжающихся до сих пор. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщает газета South China Morning Post.

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Протесты в Гонконге вышли на новый уровень насилия

Отмечается, что это решение будет означать то, что правительство, наконец, выполнит главное из пяти требований протестующих, среди которых также освобождение арестованных демонстрантов, проведение независимого расследования действий полиции во время протестов 12 июня и введение прямых всеобщих выборов главы администрации района и в законодательное собрание.

Ранее Лам согласилась снять непопулярный законопроект с текущей повестки дня, назвав его «мёртвым», однако демонстранты требовали полного и бесповоротного отзыва законопроекта из парламента. Митингующие опасаются, что до тех пор, пока законопроект остаётся в законодательной повестке дня, есть все шансы, что он может быть реанимирован в течение нынешнего срока полномочий законодательного совета, который заканчивается в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, протесты в Гонконге не утихают с июня. Первоначально протестующие выступили против намерений властей автономии принять поправки к закону об экстрадиции в Китай жителей Гонконга, подозреваемых в нарушении китайских законов. К митингующим присоединились и несколько тысяч государственных служащих. Повод для протестов, по мнению ряда экспертов, является лишь формальностью, а реальной целью может быть недопущение ещё большей интеграции Гонконга и материкового Китая.

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Добавим, что беспорядки не стихают до сих пор. Так, 31 августа полиция Гонконга задержала в общей сложности 63 человека, которые принимали участие в несанкционированных акциях протеста. Из возраст варьируется от 13 до 36 лет. Все задержанные подозреваются в хранении взрывчатых веществ, оружия с целью нападения, а также в участии в незаконных собраниях.