Анкара, 4 сентября, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар заявил: «У нас в памяти остался опыт по Манбиджу и Ракке, когда США нам тоже обещали. Мы не забыли ничего. Поэтому мы очень чутко и внимательно следим за тем, чтобы данные нам обещания по зоне безопасности на севере Сирии были исполнены и на деле».

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «В рамках переговоров по этим вопросам мы достигли определенного соглашения и создали календарь. За этим очень внимательно следит наш командный состав. Мы не одобряем поступающую к нам информацию иначе, как после тщательной проверки».

Министр добавил: «Удаление террористов из региона, уничтожение их укреплений, сбор тяжёлого вооружения, пролеты наших беспилотных летательных аппаратов и вертолетов, а потом и самолётов, патрулирование и создание опорных баз… Для этого в Акчакале был создан совместный с США Центр операций, наши товарищи там погружены в работу, они пристально наблюдают за прохождением каждой стадии».