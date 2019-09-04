Анкара, 4 сентября, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил: «Борьба с терроризмом за пределами наших границ продолжается с растущими темпом и решимостью. На севере Ирака мы достаточно плотно проводим операции «Коготь-1», «Коготь-2» и «Коготь-3». С начала 2019 года по настоящее время на севере Ирака нами уничтожено 676 террористов».

Иван Шилов ИА REGNUM

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Наши операции проводятся интенсивно. Создать «террористический коридор» на севере Сирии мы не позволим. Мы приняли и продолжаем принимать все необходимые для этого меры».

Министр добавил: «Мы работаем так интенсивно, что, например, во время высадки на Кипр в 1974 году наша авиация совершила 211 вылетов, а сейчас за последние 3 месяца наши ВВС совершили 814 вылетов. Это пример героизма и самопожертвования. Наш народ благодарен нашим ВВС за то, что они действуют так интенсивно, эффективно, успешно и результативно».