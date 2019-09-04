Анкара, 4 сентября, 2019, 17:51 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «За фотографией Ататюрка прячутся пособники террористических группировок. Те, кто замалчивают это, пожалеют. Я обращаюсь к ним — когда из мэрии Диярбакыра и других вынесли турецкий флаг, у вас на душе было спокойно?»

(сс) Ray Swi-hymn Портрет Мустафы Кемаля Ататюрка

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Теперь же ваши души спокойны, когда вы вручаете портрет Ататюрка пособникам террористической организации. В нашей стране мы видели множество злоупотреблений, связанных с Ататюрком, но то, что им пытается прикрываться террористическая организация, видим впервые. Они пожалеют».

Министр добавил: «Мы не слышали, чтобы хоть кто-то спросил, а какая мэру выгода от терактов? Но как только после терактов мы сняли мэров, бизнес которых был завязан на Рабочей партии Курдистана, с запада Турции, из Измира, набежали сочувствующие. Прекрасно, они и судья, и закон, и кодекс этики, и министр. Они всегда знают, что и как надо делать».