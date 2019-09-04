Иваново, 4 сентября, 2019, 10:54 — ИА Регнум. Здание хирургического комплекса бывшей Больницы для мастеровых и рабочих, построенной в Иванове в 1906 году, восстановят, об этом сообщила пресс-служба администрации города. 3 сентября объект осмотрел глава города Владимир Шарыпов.

Пресс-служба администрации города Иванова Так здание выглядело после постройки

Здание относится к объектам культурного наследия, однако длительное время никак не эксплуатировалось и пришло в упадок. Несколько лет назад оно было передано из областной в муниципальную собственность. В январе 2019 года здание передали арендатору — частному образовательному учреждению, при условии проведения работ по сохранению объекта. В будущем здесь будут проходить обучение студенты медицинского колледжа.

«Можно было продолжать пытаться продать здание, терять время и смотреть как оно разрушается. Когда появился арендатор, готовый заняться его восстановлением, мы постарались его удержать. Самое главное теперь, чтобы объект был воссоздан таким, каким он был в начале 20-го века. Уверен, он вновь станет украшением нашего города», — сказал Владимир Шарыпов.

На данный момент работы уже ведутся: специалисты восстанавливают крышу, окна уже готовы, в перспективе — восстановление утраченных элементов, работа по проведению инженерных сетей. Как отметил главный архитектор проекта Станислав Дрязгов, предметами охраны являются оконные переплёты, фасады здания, а также геометрия и цвет кровли. Особую ценность внутри помещений представляют колонны и несущие балки. Проектная стоимость работ по восстановлению здания составила 2,5 млн рублей, завершить работы планируется во второй половине 2020 года.