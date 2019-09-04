В онкодиспансере Забайкалья открыли современный учебный класс
Чита, 4 сентября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, на базе онкологического диспансера, открыли современный класс для обучения детей, находящихся на длительном лечении. Как пояснили сегодня, 4 сентября, в пресс-службе забайкальского губернатора, в новом кабинете установлена большая электронная доска, есть планшеты, усилитель wi-fi сигнала. А общая стоимость оборудования, установленного в рамках проекта «УчимЗнаем», составляет порядка 1,5 миллиона рублей.
«Возможности, которые нам предоставляют, позволят значительно улучшить качество обучения наших детей. Открытие этой школы позволит каждому ребенку не отставать от своих сверстников, преумножать свои познания насколько это возможно», — считает главный врач краевого онкологического диспансера Михаил Пимкин.
Напомним, проект «УчимЗнаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах. Флагманская школа проекта расположена в двух медицинских учреждениях в Москве, в которых ежегодно проходят лечение и обучение по основным общеобразовательным программам 4000 детей со всей России.