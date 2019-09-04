Чита, 4 сентября, 2019, 10:52 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, на базе онкологического диспансера, открыли современный класс для обучения детей, находящихся на длительном лечении. Как пояснили сегодня, 4 сентября, в пресс-службе забайкальского губернатора, в новом кабинете установлена большая электронная доска, есть планшеты, усилитель wi-fi сигнала. А общая стоимость оборудования, установленного в рамках проекта «УчимЗнаем», составляет порядка 1,5 миллиона рублей.

Правительство Забайкальского края Современный класс открыли для детей, находящихся на лечении в онкодиспансере

«Возможности, которые нам предоставляют, позволят значительно улучшить качество обучения наших детей. Открытие этой школы позволит каждому ребенку не отставать от своих сверстников, преумножать свои познания насколько это возможно», — считает главный врач краевого онкологического диспансера Михаил Пимкин.

Напомним, проект «УчимЗнаем» нацелен на создание полноценной образовательной среды в детских больницах для детей, находящихся на длительном лечении и в силу этого изолированных от обучения в обычных школах. Флагманская школа проекта расположена в двух медицинских учреждениях в Москве, в которых ежегодно проходят лечение и обучение по основным общеобразовательным программам 4000 детей со всей России.