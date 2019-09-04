Ярославль, 4 сентября, 2019, 10:45 — ИА Регнум. Красноперекопский районный суд Ярославля признал виновным собственника в сносе исторического здания школы на улице Маланова, где училась первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Информация об этом содержится в ответе департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области члену ВООПИиК Семену Травину, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Здание школы перед сносом

Как ранее сообщало ИА REGNUM, снос здания школы вызвал возмущение общественности. Департамент обратился в прокуратуру, которая возбудило дело об административном правонарушении. Бывшая школа находилась в зоне, где запрещен снос исторических зданий без специального разрешения. В итоге суд вынес решение оштрафовать собственника на 20 тыс рублей. Градозащитники считают наказание неадекватным.

«Это возмутительно. Здание являлось частью архитектурного ансамбля поселка Текстилей (архитектор Федоров). Такой же штраф Кировский районный суд присудил господину Сдвижкову за незаконный снос склада махорочной фабрики Дунаева по улице Некрасова в 2018 году. Этак застройщики совсем страх потеряют», — полагает ярославская градозащитница Ольга Мазанова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывшая школа сначала пострадала в результате пожара, а потом была снесена. Отметим, что здание школы не являлось объектом культурного наследия.