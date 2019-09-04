Санкт-Петербург, 4 сентября, 2019, 10:42 — ИА Регнум. Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, единоросс Вячеслав Макаров призвал жителей города 8 сентября прийти на выборы губернатора и муниципальных депутатов Петербурга и «выбрать самых достойных, ответственных, порядочных людей, настоящих патриотов Города-Героя Ленинграда, города святого апостола Петра».

Down-house.ru Медный всадник. Санкт-Петербург

По словам Макарова, которые цитирует пресс-служба Заксобрания, в день выборов петербуржцы «должны сделать решительный шаг, который определит будущее нашего города на ближайшие 5 лет».

Как убеждает Макаров, «будет важен каждый ваш голос». Он уверен, что жители Петербурга проявят «гражданскую сознательность и высокую политическую культуру».

«8 сентября одержать победу должен наш любимый город», — заявил глава городского парламента.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Для участия в выборах зарегистрированы три кандидата: самовыдвиженец Александр Беглов, Надежда Тихонова («Справедливая Россия»), Михаил Амосов («Гражданская платформа»).

Муниципальные выборы в Петербурге состоятся одновременно с выборами губернатора 8 сентября 2019 года. В 109 муниципальных образованиях на пять лет предстоит избрать 1550 депутатов местных советов.