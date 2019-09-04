Москва, 4 сентября, 2019, 10:49 — ИА Регнум. Совет директоров Центробанка РФ может понизить ключевую ставку на заседании 6 сентября. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в интервью Business FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Максим Орешкин

Он отметил, что «уже два раза ЦБ снизил ставку». Все сообщения регулятора говорят о том, что снижение произойдет снова.

Орешкин добавил, что рано или поздно после снижения ставок произойдет увеличение и ипотечного кредитования, и корпоративного кредитования.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2019 года Банк России снизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25% годовых, не исключив очередного понижения в сентябре. Предполагается, что ставка будет снижена до 7%.

Читайте также: Почему в РФ не будет дешёвого кредита и после снижения ключевой ставки?