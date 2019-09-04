Вашингтон, 4 сентября, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Группа конгрессменов направила президенту США Дональду Трампу письмо с призывом разблокировать программу оказания военной помощи Украине, сообщило 3 сентября издание Defense News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие США

«Помощь помогла Украине развить независимый военный потенциал и навыки, необходимые для отражения продолжающейся «агрессии Кремля», — утверждают авторы письма.

По их мнению, Украина «переломила ситуацию» в Донбассе, но ей нужно оказывать помощь для того, чтобы она могла защититься в будущем.

Послание подписано пятью сенаторами — тремя представителями Демократической партии США и двумя республиканцами, среди которых Рон Джонсон.

Напомним, сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи намерены посетить Украину в знак поддержки нового правительства страны.

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Как сообщало издание Politico, ранее президент США решил заморозить программу оказания военной помощи Украине на сумму $250 млн.

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Отметим, украинские и американские политики отрицают гражданский характер войны в Донбассе. Они пытаются представить Россию участницей вооружённого конфликта, хотя РФ является страной-гарантом выполнения Украиной Минских соглашений, направленных на прекращение боевых действий в регионе.