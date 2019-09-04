Владивосток, 4 сентября, 2019, 10:30 — ИА Регнум. Приморский край в предстоящие выходные окажется во власти очередной стихии — на регион идёт тайфун «Линлин» со стороны Филиппин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

NASA Тайфун

Читайте также: Мощный тайфуна «Линлин» идёт с Филиппин на Приморье

Синоптики подтвердили свои прогнозы — Приморский край с 7 по 9 сентября накроют проливные дожди.

«В ночь на 7 сентября облачные спирали вихря накроют Приморье, на юге кря пройдут дожди, которые уже днём охватят большую территорию региона. 8−9 сентября дожди с ветром продолжатся, интенсивные будут уже в западной половине края», — уточнили синоптики.

Ожидается подъёмы уровней воды в реках, подтопления дорог, сельхозугодий.

Как сообщало ИА REGNUM, после недели передышки от прошедших тропических дождей Приморью вновь предстоит противостоять сильным ливням.