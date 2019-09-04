Воронеж, 4 сентября, 2019, 10:22 — ИА Регнум. Линии легкорельскового метро в Воронеже планируют проложить по 16 городским улицам и через два моста. Первый этап строительства легкого метро в Воронеже намечен на 2023−2028 годы. Расположение линий легкорельсового транспорта (ЛРТ) было представлено 3 сентября в ходе презентации новой маршрутной сети в Воронеже. В мэрии особо отмечают: маршруты и сроки прокладки ЛРТ — пока только предложения, а не итоговый вариант.

Тоннель метро

Согласно предложениям разработчиков, легкорельсовое метро соединит правобережную и левобережную части Воронежа по ВоГРЭСовскому и Северному мостам. Метро появится на Московском проспекте, бульваре Победы, на улицах Хользунова, Плехановской, 9 Января, Кольцовской, на проспекте Революции, улицах Ворошилова, Героев Сибиряков, Южно-Моравской, 20-летия Октября, Ленина, Богдана Хмельницкого, Лебедева, Новосибирской.

Введение ЛРТ в Воронеже намечено в три этапа: первый с 2023 по 2028 год, второй с 2028 по 2031 год и третий с 2031 по 2035 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее глава города Вадим Кстенин сообщил, что легкорельсовое метро в Воронеже появится не ранее, чем через пять лет.