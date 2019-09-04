Уфа, 4 сентября, 2019, 10:17 — ИА Регнум. 34,5 млн рублей будет дополнительно выделено в Башкирии на закупку лесопожарной техники. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на еженедельном оперативном совещании, 3 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Планируется, что пополнение автопарка лесопожарной техникой произойдет до конца ноября 2019 года. Чиновники уже начали закупочные процедуры.

По словам министра лесного хозяйства, обновление автопарка будет способствовать повышению качества проводимых лесохозяйственных мероприятий, увеличению площади лесовосстановления и повышению скорости реагирования на возгорания в лесах.

Всего в 2019 году в Башкирию планируется поставить 38 единиц лесохозяйственной и лесопожарной техники, а также 71 единица оборудования и инвентаря.

Напомним, что лесопожарную технику в Башкирии закупают в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацпроекта «Экология».