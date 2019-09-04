Приштина, Сербия, 4 сентября, 2019, 10:29 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия Косово приняла постановление о том, что ОБСЕ будет участвовать в парламентских выборах 6 октября в крае в качестве консультанта.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, такую же роль выполняла ОБСЕ и в ходе предыдущих выборов в Косово.

Глава ЦИК Косово Вальдете Дака сообщила, что представители ОБСЕ готовы оказать Косово поддержку в ходе выборов в том же формате, что и в предыдущие годы.

3 сентября было подписано соглашение о работе наблюдательной комиссии ЕС в ходе парламентских выборов в Косово. Комиссия начнет работу 4 сентября.