Тбилиси, 4 сентября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. Крупный пожар произошел на нефтяной базе в Самтредском муниципалитете в грузинской Имеретии, передает 4 сентября «Первый канал грузинского телевидения» со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям.

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По данным ведомства, на месте происшествия работают 84 спасателя и пожарных из муниципалитетов Мерети и Самегрело. Отмечается, что пожар вспыхнул в резервуаре, заполненном топливом. В настоящее время пожар локализован, и опасности распространения огня нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа пожарные в Грузии ликвидировали лесной пожар возле грузинского села Ахалсопели в Кварельском муниципалитете региона Кахетия. В тушении пожара приняла участие авиация.