Ереван, 4 сентября, 2019, 09:59 — ИА Регнум. В армянской и российской прессе широко распространилась запись российского деятеля Виталия Шишкина от 2 сентября о том, что Армения предоставила ему статус беженца, преследуемого в России по политическим мотивам. Шишкин также в своей записи поблагодарил Армению за подобное решение.

aravot.am Виталий Шишкин

Термины «беженец» и «политическое убежище» были отождествлены как в армянских, так и в российских СМИ. Отмечалось, что Виталию Шишкину Армения предоставила политическое убежище, впервые применив закон РА «О политическом убежище».

Касаясь этой новости, миграционная служба Армении сообщает, что речь идет о двух регулируемых различными законами процедурах: «Закон о политическом убежище» и «Закон об убежище и беженцах» (Армения присоединилась к Конвенции о статусе беженцев, принятой 28 июля 1951 года). Во втором случае, ходатайствующему об убежище, на основании обоснованного опасения преследования присваивается статус беженца или иск об убежище отклоняется. А в первом случае присваивается не статус беженца, а право на законное проживание в Армении.

Миграционная служба Армении сообщает, что закон РА «О политическом убежище» никогда в Армении не применялся.

Миграционная служба одновременно сообщает, что, согласно закону РА «О беженцах и убежище», предоставление убежища государственными органами должно рассматриваться в соответствии с международными обязательствами Республики Армения.