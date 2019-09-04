Оттава, 4 сентября, 2019, 09:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ход работы над ратификацией Соглашения Соединённых Штатов, Мексики и Канады (USMCA) о свободной торговле. О состоявшемся накануне, 3 сентября, телефонном разговоре сообщила пресс-служба главы канадского правительства, пишет The New York Times.

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Как уточнил представитель Пелоси, в ходе беседы спикер подчеркнула, что демократы особенно обеспокоены исполнением соглашения.

Отмечается, что стороны согласились с важностью продолжения прочных отношений на благо граждан по обе стороны границы.

Напомним, 28 мая в парламент Канады поступило предложение ратифицировать новый торговый договор с США и Мексикой USMCA. В США президент Дональд Трамп также призвал Конгресс ускорить ратификацию торгового соглашения с Мексикой и Канадой. По его мнению, необходимо сначала ратифицировать торговое соглашение, а затем уже планировать инфраструктурные проекты в Соединенных Штатах.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года мексиканский сенат большинством голосов одобрил ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой T-MEC (такое название носит соглашение в Мексике), которое должно прийти на смену устаревшему Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA).