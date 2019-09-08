Оренбург, 8 сентября, 2019, 06:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области сегодня, 8 сентября, на 08:00 местного времени (06:00 мск) открылись все (1706) избирательных участки. Из них три участка являются временными. Они расположены в СИЗО Орска и Оренбурга, а также на Донгузском полигоне Оренбургского района, где проходят военные учения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Ovasiliev Водонапорная башня. Оренбург

Как отметил заместитель председателя Избирательной комиссии региона Павел Хомцов, в 2019 году в единый день голосования создан областной прецедент, когда все участки столицы области оснащены КОИБами. Кроме Оренбурга КОИБами полностью оснастили и Бузулук.

Напомним, 8 сентября оренбуржцы выбирают губернатора из пяти кандидатов. Кроме того, в регионе проходят допвыборы депутата Заксобрания по третьему округу, а также депутатов Гаршинского сельсовета Курманаевского района. В Спутниковом сельсовете Светлинского района проходят досрочные выборы депутатов. В Илекском, Матвеевском, Ташлинском, Оренбургском районах проводят пять избирательный кампаний в советы депутатов местного уровня.