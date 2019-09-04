Москва, 4 сентября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Комментарии сразу нескольких членов ФРС США о том, что американскому регулятору на предстоящем заседании следует более активно снизить ставки по федеральным фондам, спровоцировали широкомасштабное ослабление доллара США на международном рынке, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль

На Московской бирже курс доллара против рубля после достижения очередного максимума на 67,13 руб. откатился к уровню 66,75 руб., Курс евро оставался стабильным около отметки 73,25 руб.

«При этом стоит отметить, что возникший импульс пока не изменил общую тенденцию к укреплению доллара против большинства валют. Поступившая информация стала только поводом для заметной коррекции сложившихся тенденций», — отметил эксперт.

В целом на фоне тлеющего торгового конфликта США — Китай валюты развивающихся стран, в том числе и российский рубль, находятся в уязвимом положении.

«Совокупность действующих факторов, скорее всего, обеспечит стабилизацию валютных курсов на Московской бирже в сложившихся диапазонах. Курс доллара не выйдет в течение дня за границы 66,40—67,00 руб., Курс евро продолжит консолидацию в диапазоне 72,80—73,15 руб.», — считает Егоров.

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