Киев, 4 сентября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Удастся ли новой власти Украины переквалифицировать представителей предыдущей власти, в частности экс-президента Порошенко, из свидетелей в подозреваемые — это «большой вопрос», заявил политолог Александр Солонтай в эфире телеканала «24».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

ИА REGNUM напоминает, что накануне, 3 сентября, Порошенко должен был явиться на допрос в Государственное бюро расследований, однако в итоге так и не пришел. Как пояснил его адвокат, политик не появился в ГБР из-за событий в парламенте (резонансное голосование об отмене неприкосновенности).

«Мы считаем это уважительной причиной. Думаю, следствие с нами согласится», — сказал юрист.

Солонтай отмечает, что в расследовании, где фигурирует Порошенко, невозможно вести дело лишь по одному лицу. Следователи ГБР должны привлекать и других бывших высокопоставленных чиновников, иначе на Западе скоро заявят о «выборочном правосудии».

«Или будут вестись дела в отношении большого количества лиц — секретарей СНБО, заместителей, спикеров, премьеров, администрации президента и так далее. Или, если исследуют одно дело и найдут, как перевести человека из свидетеля в подозреваемого, то это назовут выборочным правосудием», — отметил эксперт.

Он подчеркивает, что от «чистоты» такой переквалификации и зависит оценка в будущем этих дел — будет ли это политическим преследованием или объективным анализом того, что произошло на Украине в период президентства Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что ГБР расследует 12 дел, в которых фигурирует экс-президент страны. Во всех случаях Порошенко на сегодняшний день имеет статус свидетеля.