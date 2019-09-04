Петропавловск-Камчатский, 4 сентября, 2019, 09:49 — ИА Регнум. Правительство РФ выделит 299,18 млн рублей на строительство жилья для 86 семей на Камчатке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 сентября, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поддержал обращение вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Новостройка

Речь идет о выделении правительством из резервного фонда необходимых средств в размере 299,18 млн рублей на строительство жилья для 86 камчатских семей, в том числе многодетных семей и семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В конце августа к Яровой обратилась администрация Камчатского края с проблемой нехватки средств на строительство домов для 86 семей. Строительство объекта «Группа смешанной жилой застройки по улице Кутузова в Петропавловск-Камчатском городском округе. Комплексное освоение территорий» было начато правительством региона в 2018 году за счет средств краевого бюджета, на сегодняшний день готовность данных многоквартирных домов составляет 58%. В связи с истечением срока для заключения соглашения с регионом, планируемые федеральные средства были отозваны в резервный фонд.

Яровая обратилась к Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос «об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда для завершения строительства данного объекта».

«Очень важно, что председатель правительства поддержал обращение и сразу дал поручение о подготовке решения по данному вопросу. За этим решением помощь и поддержка камчатским семьям, новые жизненные перспективы». — сказала Яровая.

Она заверила, что будет держать на контроле ход строительства этих объектов, чтобы жилье было построено качественно и в срок.