Вашингтон, 4 сентября, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп планирует назначить на пост посла в Грузии политического советника командующего военно-морскими силами США в Европе и Африке Келли Дегнана, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В настоящее время дипломатическую миссию США в Грузии возглавляет Элизабет Рут, однако место посла остается вакантным с марта 2018 года. Последним дипломатом на данном посту является Ян Келли.

Отметим, Келли Дегнан ранее занимала должность заместителя главы дипломатической миссии США в Италии. Кроме того дипломат служила заместителем главы дипмиссии США в Косово. Дегнан занимала различные дипломатические посты в Афганистане и Турции.

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