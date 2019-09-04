Уфа, 4 сентября, 2019, 09:41 — ИА Регнум. 8,4 тысячи га леса было восстановлено в Башкирии в текущем году. Об этом сообщил министр лесного хозяйства республики Марат Шарафутдинов на еженедельном оперативном совещании, 3 сентября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шишкин. Молодые сосны

По сообщению чиновника, на сегодняшний день лесовосстановление в Башкирии выполнено на 60% от годового плана. При этом искусственное лесовосстановление в весенний период выполнено на 94 процента.

Напомним, что восстановление лесов в Башкирии проходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов». В 2019 году Башкирия получила 163 млн рублей на их восстановление. Всего же на финансирование национального проекта «Экология» до 2024 года будет выделено 2,2 млрд рублей, из них 900 млн рублей поступит из федерального бюджета.