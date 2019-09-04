Анкара, 4 сентября, 2019, 09:31 — ИА Регнум. Официальный визит в США президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в конце сентября. Об этом говорится в сообщении канцелярии турецкого лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдат. Турция

Глава Турции посетит США для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Его визит продлится с 21 по 26 сентября.

Напомним, 74-я сессия Генассамблеи ООН откроется в США 17 сентября, на 24 сентября намечено начало общих прений.

Как сообщало ИА REGNUM 3 сентября Эрдоган заявил об ответственности США за гибель нескольких сотен человек в сирийской зоне деэскалации «Идлиб». Он намерен поднять этот вопрос на Генеральной Ассамблее ООН.

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