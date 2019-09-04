Смоленск, 4 сентября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Рекордный урожай зерновых ожидают получить в Смоленской области по итогам 2019 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области 4 сентября, говорилось на заседании комиссии по инвестиционной политике при администрации региона.

Пресс-служба администрации Смоленской области На полях Смоленской области

Как отметил губернатор Алексей Островский, благодаря системным мерам в АПК в 2019 году площадь зернового поля была расширена до 130 тыс. га — это на 19 тыс. га больше, чем годом ранее.

На данный момент смоленские аграрии убрали зерновые и зернобобовые на площади 85 тыс. га, намолочено свыше 250 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Всего по итогам 2019 года, по прогнозу, в регионе будет получено более 289 тысяч тонн зерна в весе после доработки, это на 13 тысяч тонн больше показателей 2018 года.

«То есть мы по зерну каждый год прирастаем приличными темпами. Это, безусловно, радует. Следует отметить, что по валовому сбору зерна Смоленская область в нынешнем году вновь установит рекорд и превысит прошлогодние показатели, когда был получен максимальный урожай за последние 20 лет», — добавил губернатор Алексей Островский.