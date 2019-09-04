В Смоленской области ожидают рекордный урожай зерновых
Смоленск, 4 сентября, 2019, 09:30 — ИА Регнум. Рекордный урожай зерновых ожидают получить в Смоленской области по итогам 2019 года. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области 4 сентября, говорилось на заседании комиссии по инвестиционной политике при администрации региона.
Как отметил губернатор Алексей Островский, благодаря системным мерам в АПК в 2019 году площадь зернового поля была расширена до 130 тыс. га — это на 19 тыс. га больше, чем годом ранее.
На данный момент смоленские аграрии убрали зерновые и зернобобовые на площади 85 тыс. га, намолочено свыше 250 тыс. тонн зерна в бункерном весе. Всего по итогам 2019 года, по прогнозу, в регионе будет получено более 289 тысяч тонн зерна в весе после доработки, это на 13 тысяч тонн больше показателей 2018 года.