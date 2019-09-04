Киев, 4 сентября, 2019, 09:27 — ИА Регнум. Идея премьер-министра Украины Алексея Гончарука продавать землю иностранцам, но при условии регистрации юридического лица на Украине — это типичная компрадорская модель «облизывания» внешнего капитала, заявил в своем комментарии 4 сентября украинский экономист Алексей Кущ.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины

Эксперт отмечает, что если данный план действительно будет реализован, на Украине возникнет целая прослойка «местных компрадорских элит», которые с помощью регистрации компаний будут продавать землю иностранным спекулянтам.

«У нас реально начался обратный отсчет времени. Вы заметили — компрадорские элиты исчезли в Азии и Африке на фоне развития национальной промышленности и изживания колониализма. И они же возникают в Украине на фоне деиндустриализации экономики и формирования новой волны постколониализма», — комментирует экономист, иронизируя, что отныне КМУ (Кабинет министров Украины) можно расшифровывать как «компрадорские министры Украины».

ИА REGNUM напоминает, что ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что при открытии рынка земли надо позволить операции с землей для всех, кто имеет возможность сейчас ее обрабатывать, в том числе для иностранных граждан. Вместе с тем, уточнил глава правительства Украины, есть одно условие.

«Они регистрируют юридическое лицо в Украине и здесь платят налоги. То есть фактически, де-юре, доступ к праву покупки земельного участка будет украинец — физическое лицо и украинское юридическое лицо», — сказал Гончарук, уточнив, что таким образом украинец будет потенциально в более выгодных условиях по сравнению с иностранцем.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее поручил до 1 декабря 2019 года приготовить и принять законодательство, необходимое для открытия рынка земли. Новые власти ожидают, что реально рынок земли заработает в середине следующего года.